Bever zoekt nieuwe Buitenexperts: een avontuurlijke stap in de retailwereld

Bever, de Nederlandse specialist in outdoorartikelen, zoekt versterking voor zijn winkels in Middelburg (Verkoopmedewerker) en Breda (Junior Verkoopmedewerker). Bij Bever draait alles om het delen van kennis, enthousiasme en liefde voor het buitenleven. Als Buitenexpert speel je een actieve rol in het mogelijk maken van de avonturen van klanten, van een gezins kayaktocht door Zweden tot een huttentocht in de Alpen.

Buiten begint bij Bever

Werken bij Bever betekent deel uitmaken van een team dat klanten helpt het beste uit hun buitenervaring te halen. Buitenexperts adviseren over hoogwaardige, duurzame producten en laten zien hoe deze bijdragen aan een langer leven van de uitrusting, door onderhoud, reparatie en recycling. Daarmee staat Bever voor verantwoord winkelen én voor langdurige relaties met klanten.

In de winkels wordt samengewerkt aan een optimale presentatie, klanttevredenheid en verkoopdoelstellingen. Bever investeert bovendien in de ontwikkeling van zijn medewerkers. Via interne en externe trainingen, productclinics en testevents, van skiën bij SnowWorld tot klimmen bij Bjoeks, blijven Buitenexperts up-to-date en betrokken.

Met een aantrekkelijk salaris, personeelskorting, sportieve voordelen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie, biedt Bever een werkplek waar enthousiasme voor de natuur hand in hand gaat met professionele groei.