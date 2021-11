Bevestigd: mondkapjes vanaf zaterdag weer verplicht in winkels

Het dragen van een mondkapje is vanaf zaterdag 6 november weer verplicht in winkelruimtes. Dat bevestigde demissionair premier Rutte vanavond tijdens een persconferentie. De mondkapjesplicht keert ook terug in andere publieke binnenruimtes, zoals overheidsgebouwen, evenals bij contactberoepen zoals fysiotherapeuten en kappers.

De mondkapjesplicht geldt niet op plekken waar al om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. Dat zal vanaf zaterdag op meer plekken gebeuren: het bezit van een coronatoegangsbewijs wordt vanaf dan noodzakelijk voor meer publieke locaties, waaronder buitenterrassen, culturele verenigingen, georganiseerde amateursportlocaties voor mensen vanaf 18 jaar, zwembaden, dierentuinen en musea.

Daarnaast worden ook een aantal bekende dringende adviezen weer van kracht: het advies anderhalve meter afstand te houden, de helft van de werkweek thuis te werken, geen handen te schudden of knuffels te geven, en de spits te mijden wanneer men reist met het openbaar vervoer.

De nieuwe maatregelen van het demissionair kabinet moeten het verder oplopen van de besmettingscijfers tegengaan. De afgelopen week werden 54.000 positieve coronatesten gemeld, 39 procent meer dan de week daarvoor.