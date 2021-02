Bevestigd: Winkelen op afspraak wordt toegestaan vanaf 3 maart

Retailers mogen op afspraak weer klanten ontvangen vanaf 3 maart, zo meldt demissionair minister-president Mark Rutte in een persconferentie op dinsdagavond. Aan het winkelen op afspraak zitten diverse voorwaarden vast, zo bleek tijdens de toespraak.

Het is dus niet de gehoopte volledige heropening waar de retailbranche de afgelopen weken zich extra hard voor maakte. Winkelen op afspraak stond op de shortlist, maar de branche benadrukte dat alleen volledige heropening het omzetverlies kan stoppen. Rutte gaf aan dat de overheid bewust is dat het winkelen op afspraak geen soelaas gaat bieden voor grootwinkelbedrijven. Hij geeft aan in gesprek te zijn met dergelijke bedrijven over extra steun.

Het winkelen op afspraak komt bovenop de huidige optie om een bestelling in een winkel af te halen. Voor click & collect geldt al de regel dat een bestelling minstens 4 uur van tevoren moet worden gedaan. Bij het winkelen op afspraak moet de afspraak ook minstens 4 uur van tevoren gemaakt worden, zo blijkt tijdens de persconferentie. Daarnaast is er een maximum aantal klanten per verdieping ingesteld, namelijk een maximum van twee. Per uur telt een maximum van zes keer, dus kunnen er zes tijdslots van 10 minuten worden ingepland, zo meldt Rutte. Uitspraken over de mogelijkheid van volledige heropening werden niet gedaan.

Naast het winkelen op afspraak, worden de scholen verder geopend, gaan de contactberoepen zoals de kapper weer open en wordt de mogelijkheid buiten te sporten verruimd voor jongeren tot 27 jaar. Laatstgenoemde was eerder alleen mogelijk voor jongeren tot 18 jaar. De versoepelingen zijn in het kader van het algemene welzijn van de Nederlandse bevolking, zo bleek tijdens de toespraak. Demissionair minister-president Mark Rutte gaf aan dat de versoepelingen bij deze cijfers een risico is. De avondklok blijft wel van kracht en wordt verlengd tot en met 15 maart.

Gisteren werd nog bekend dat Engelse niet-essentiële winkels op 12 april hoogstwaarschijnlijk weer geopend gaan worden. Dit is echter alleen mogelijk als de cijfers een gunstige ontwikkeling doormaken vanaf nu, zo bleek uit een toespraak van Boris Johnson.