Bezoekers centrumgebieden hechten meer waarde aan gemak en efficiëntie

Gemak en efficiëntie worden steeds belangrijker voor het winkelend publiek bij een bezoek aan centrumgebieden, zo blijkt uit een onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, BRO en Movares. Het onderzoek analyseert de economische impact van bezoekers op basis van hun vervoer en met gegevens uit bijna veertig centrumgebieden in Nederland en Vlaanderen.

Uit het Verplaatsings- en Bestedingsonderzoek 2024 blijkt dat de mobiliteitskeuze sterk samenhangt met herkomst, gemak en reistijd. Het winkelend publiek kiest voor de snelste en makkelijkste route, wat steeds belangrijker wordt. De moeite die bezoekers willen doen om een centrumgebied te bezoeken hangt af van de diversiteit en kwaliteit van het aanbod. Bezoekers geven aan meer moeite te willen doen voor grote binnensteden met een ruim en divers aanbod, dan voor kleinere gebieden met een ‘boodschappenfunctie’.

Bezoekers uit de directe omgeving, die te voet het gebied kunnen bereiken, reizen gemiddeld 12 minuten naar het centrum. Voetgangers zijn vaak in het centrum te vinden, blijven relatief kort en besteden het minst per bezoek. Fietsers hebben ongeveer dezelfde reistijd als voetgangers, maar zijn minder vaak in centrumgebieden te vinden. Zij besteden dan ook meer per bezoek en zijn gebonden aan het hoofdcentrum van hun woonplaats.

Het winkelend publiek met een auto reist gemiddeld een halfuur naar een centrumgebied, vergelijkbaar met het openbaar vervoer. Autobezoekers komen het minst vaak, maar besteden het meest. Zij blijven langer hangen en hebben de mogelijkheid meer spullen mee te nemen. Het gaat hier vaak om dagjesmensen, omdat zij minder gebonden zijn aan één centrumgebied.

Welke bezoeker is het meest waard voor een centrumgebied? Dat hangt sterk af van de regiofunctie, blijkt uit het onderzoek. In algemene zin staan zo’n 1.000 autobezoekers gelijk aan 500 voetgangers als het op de totale omzet per bezoeker aankomt. Als wordt gekeken naar het aandeel van de totale omzet, wordt 47 procent van de omzet toegeschreven aan autobezoekers. Veel centrumgebieden weten namelijk nog steeds veel unieke autobezoekers aan te trekken.

Maar de regiofunctie van veel middelgrote en kleine centra krimpt. Het betekent dat deze gebieden zich moeten richten op eigen inwoners, oftewel voetgangers en fietsers. Wie het aanbod en de infrastructuur aanpast op het lopend en fietsend publiek, zal profiteren van economische voordelen. Aan de andere kant zijn centra met een regiofunctie sterk afhankelijk van autobezoekers en zullen hier dan ook op in moeten spelen.