Bezorgbedrijf Trunkrs introduceert same day delivery in België

Bezorgbedrijf Trunkrs maakt de stap naar België met de opties voor same day en next day delivery, zo meldt het bedrijf in een persbericht. “Deze internationalisering van het bezorgnetwerk stelt Nederlandse webshops in staat om de levertijd voor Belgische klanten met één tot drie dagen in te korten,” aldus het bericht. De uitbreiding van het netwerk naar België, biedt ‘Nederlandse e-commerce ondernemers kansen om zich steviger te profileren op de snelgroeiende Belgische e-commercemarkt’.

“Bij Trunkrs zetten wij altijd de consument centraal,” zo stelt Jan Wijn, CEO van Trunkrs in het persbericht. “Alles draait om een optimale bezorgervaring. Wij zien dat deze combinatie van snel bezorgen met maximale regie voor de ontvanger niet alleen succesvol is in Nederland, maar ook naadloos aansluit bij de behoefte van de Belgische consument. Daarom breiden wij onze dienstverlening graag uit naar België. Zo creëren we, samen met Nederlandse webshops in voor hen relevante gebieden, een snelle en betrouwbare bezorgervaring.”

Trunkrs wil de pakketbezorging in Nederland klantvriendelijker en duurzamer maken door de wensen van de ontvanger voorop te stellen. In 2019 maakt het bedrijf naar eigen zeggen een groei van vijfhonderd procent door die in 2020 doorzette. In 2021 richt het bedrijf zich op het doortrekken van de groei in Nederland en daarbuiten.