Bezorgdienst DPD opent eerste eigen winkel

Duitse bezorgdienst DPD heeft een allereerste eigen winkel geopend, zo is te lezen in een persbericht. De dienst heeft in Berlijn een DPD Store geopend waar consumenten pakketten kunnen ophalen, passen en uitproberen en eventueel retourneren.

De winkel heeft onder andere paskamers waar consumenten kledingitems uit kunnen proberen. Mocht een item geretourneerd moeten worden, dan kan dit direct. Dozen van bestellingen die niet langer nodig zijn voor gebruik worden door DPD opgeslagen en worden aangeboden aan consumenten die zelf een pakket willen versturen. Zo gaan de kartonnen dozen niet verloren, zo is te lezen in het persbericht.

De DPD Store functioneert ook als een micro-depot waaruit pakketten bezorgd worden in de omliggende buurten met behulp van elektrische fietsen. De DPD Store in Berlijn functioneert als een pilot project voor toekomstige gelijksoortige winkels. Op de langere termijn wil het bedrijf het concept sowieso gaan uitrollen in Duitsland.

“We waarderen allemaal de voordelen van online shopping, maar we kennen ook de uitdagingen - zeker als het aankomt op levering van pakketten, het retourneren van items en het omgaan met alle dozen en verpakken, en het verkeer in de stad mag niet vergeten worden,” aldus CEO van DPD Duitsland, Eric Malitzke, in het persbericht. “Dit is waarom we onze DPD Store hebben gemaakt waarbij we een compleet nieuwe merk en winkelervaring bieden. Tegelijkertijd bieden we een innovatief concept voor de toekomst voor duurzamere operationele activiteiten in de bezorging.”