Bezorgplatform Bringly groeit verder door kapitaalinjectie

Bezorgplatform Bringly heeft een nieuwe investeringsronde afgerond. Bringly gebruikt het groeigeld voor verdere (inter)nationale groei en ontwikkeling voor het platform. Over het binnengehaalde bedrag, laat het verzendnetwerk niks los.

Bringly ontwikkelt een duurzaam verzendplatform voor retailers en vervoerders. Het zou hierdoor mogelijk zijn om pakketten snel, efficiënt en CO2-neutraal te bezorgen via fietskoeriers en elektrische voertuigen, meldt het persbericht.

Wegens het coronavirus groeide de pakketmarkt enorm en daar speelde de pakketdienst op in. “We ondersteunen steeds meer bedrijven met lokale bezorgservices - zoals ‘ship-from-store’”, meldt directeur Rajiv Laigsingh in het persbericht. Echter is het doel niet om zoveel mogelijk winkels aan te sluiten, maar om zoveel mogelijk kwalitatieve en interessante steden toe te voegen, laat Laigsingh weten aan RetailNews. Ketens als Nubbik en Sam Friday zijn al aangesloten bij Bringly.

De investeringsronde werd geleid door Ponooc, een onafhankelijk investeringsfonds gelieerd aan Pon Holding. Shamrock Ventures, een impact investeringsfonds, en ervaren marktexperts vulden de ronde aan, zo luidt het persbericht.

Het bezorgplatform is momenteel actief in meer dan 40 steden in Nederland en België. Er werken nu zo’n 1200 fietskoeriers en elektrische vervoerders.