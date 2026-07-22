BHV Marais: damesmode voortaan op één verdieping

Een maand na de overname licht BHV Marais zijn commerciële strategie toe. Het warenhuis claimt een terugkeer naar zijn DNA. Dit betekent een heroriëntatie op wonen, doe-het-zelf en lifestyle. Mode krijgt voortaan nog maar één verdieping.

Na de perspresentatie van het ‘commerciële plan’ door de nieuwe directeur Karl-Stéphane Cottendin, licht BHV Marais zijn strategie toe in een nieuw persbericht. Hoewel het warenhuis de opzet van een multi-universum warenhuis wil behouden, is er voor damesmode nog maar één verdieping gereserveerd: de eerste.

De overige verdiepingen worden gereorganiseerd rondom het thema wonen: meubels, decoratie, tafelgerei, kookartikelen, delicatessen, huishoudtextiel, beddengoed, bagage, enzovoort. Op de begane grond komen onder andere Boulanger en Rougier & Plé.

De kelder wordt weer een doe-het-zelfafdeling en in 2027 opent er een foodhal genaamd ‘Le Grand Marché du Marais’. Deze hal biedt verse producten van Franse ambachtslieden.

“Het toonaangevende warenhuis voor wonen en lifestyle in Parijs worden”

Het persbericht meldt dat bijna 40 merken contact hebben opgenomen met de nieuwe directie na de aankondiging van de overname. Een daarvan is Le Slip Français, dat de made-in-France T-shirts voor de medewerkers zal produceren. Andere modemerken zijn momenteel in onderhandeling en kunnen daarom nog niet worden genoemd.

Op het gebied van interieurdecoratie noemt BHV Marais Ligne Roset, Cinna, Design-Bestseller (Ferm Living, Hay, Vitra, HK Living, etc.), Madura, Guy Degrenne, France Canapé, V33 en Garnier Thiébaut.

Daarnaast kondigt het warenhuis hernieuwde historische partnerschappen aan met de Alliance du Lin et du Chanvre européens, Maison & Objet, Paris Design Week en de Confédération des Arts de la Table.

De directie geeft aan met bijna 50 merken betalingsschema's te hebben afgesproken en de Payflow-oplossing te hebben geïmplementeerd.

Payflow is een uniek systeem binnen Franse warenhuizen. Het stelt merken in staat om de opbrengst van hun verkopen bij BHV direct te innen, terwijl het warenhuis zijn commissie ontvangt. Voorheen incasseerde het warenhuis de verkopen en betaalde vervolgens de merken uit.

Aangekondigde hoogtepunten: Paris Design Week, 170 jaar BHV Marais

Van 10 tot 27 september 2026 wijdt BHV Marais zijn etalages aan Franse en Parijse ontwerpers. Dit gebeurt in samenwerking met Paris Design Week Factory (een programma van Paris Design Week voor jonge ontwerpers en opkomende studio's) en het Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d'Art van de stad Parijs.

Er zijn twee tentoonstellingen aangekondigd: “Objets estampillés France” en “France Design Impact Award” (met APCI). Daarnaast komt er een ‘Fabriqué à Paris’-ruimte met de stad Parijs, een andere met de Confédération des Arts de la Table en de exclusieve personalisatie van stukken van ontwerper Laurent Badier.

Ter ere van het 170-jarig jubileum van het warenhuis worden 170 iconische producten verkocht die sinds de oprichting zijn gecreëerd. Ook komen er capsulecollecties van verschillende merken. Het archief van BHV wordt ook tentoongesteld.

Tot slot brengt Kerst 2026 etalages en speciale ruimtes voor kinderen.

Deze nieuwe commerciële organisatie wordt geleidelijk uitgerold vanaf het najaar van 2026 en is begin 2027 voltooid.