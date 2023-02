Bijenkorf faciliteert reparatie van designertassen tijdens ‘spaweekends voor je tas’

Met beschadigde, versleten of verkleurde designertassen kunnen eigenaars gedurende drie weekenden in februari en maart terecht bij De Bijenkorf. In de filialen van het warenhuis in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam wordt tijdens die weekenden een reparatieservice opgezet in samenwerking met tassenspecialist Claire Delbosq, zo is in een persbericht van De Bijenkorf te lezen.

‘Tassendokter’ Delbosq repareert de tassen niet ter plaatse, maar beoordeelt of deze nog goed gerepareerd kunnen worden. Als dat zo is, neemt ze ze mee naar haar atelier.

“In mijn atelier zie ik veel tassen voorbij komen met kale hoekjes, verkleurd of beschadigd leer. Het leer van bijvoorbeeld Hermès of Chanel is heel hoogwaardig, maar ook bij exclusief leer zijn gebruikerssporen onvermijdelijk,” aldus Delbosq. Het idee van de reparatieservice is dat de tassen een langere levensduur krijgen. Volgens De Bijenkorf is de samenwerking ‘een logische stap op de weg naar een duurzamere toekomst’.

Delbosq is in Den Haag aanwezig op 11 februari en 12 maart, in Amsterdam op 18 en 19 februari, en in Rotterdam op 12 februari en 11 maart. Een afspraak is via website van De Bijenkorf te boeken, zo staat in het persbericht.