Bijenkorf gaat niet in op ultimatum personeel, staking op handen

Het ultimatum van vakbond FNV en de medewerkers van de Bijenkorf is dinsdag verlopen, zo meldt de vakbond in een persbericht. Een staking is daardoor op handen en het werk zou binnenkort al neergelegd worden.

De medewerkers van het luxe warenhuis en de directie zijn het niet eens over de loonsverhoging. De Bijenkorf houdt vast aan een loonsverhoging van 6 procent, terwijl de vakbond en de medewerkers minimaal 10 procent willen en dat het loon mee gaat stijgen met de inflatie. Ook moet het loon verhoogd worden naar minstens 14 euro per uur.

Enkele dagen geleden kondigde de vakbond al aan dat medewerkers bereid waren te staken wanneer. Als tegen het einde van dinsdag niet voldaan werd aan de looneis zou het personeel gaan staken. Een precieze datum voor de stakingen is nog niet aangekondigd.