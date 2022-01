Bijenkorf-ontwerpwedstrijd ‘Winkel van de Toekomst’ gewonnen door klas uit Pijnacker

Groep 7A van de Mariaschool uit Pijnacker heeft de ontwerpwedstrijd ‘Winkel van de Toekomst’ van de Bijenkorf gewonnen. Dat is te lezen op de website van het warenhuis. Een aantal van hun ideeën zullen in de loop van het jaar in De Bijenkorf worden gerealiseerd.

Groep 7A kwam onder meer met het idee voor glijbanen die elektriciteit opwekken voor de roltrap en het verkopen van beschadigde artikelen met korting. Dat laatste idee is al in de Bijenkorf in Den Haag geïmplementeerd. Daarnaast worden de leerlingen van de klas een jaar lang kinderdirecteur van de Bijenkorf.

De basisschoolklas werd gekozen uit een selectie van zeven finalisten. Zij kwamen allemaal met originele ideeën, van een duurzaam gebouw in de vorm van een bijenkorf tot robots die 3D-prints maken en een winkel met een recycleruimte. De jury, bestaande uit Thiëmo Heilbron, Rupert Parker Brady, Inge Schmitt en Justian Pariag, wees uiteindelijk een winnaar aan.

De creatieve plannen van alle finalisten, in de vorm van onder meer tekeningen, collages en maquettes, zijn tot 9 maart te zien in de etalages van verschillende Bijenkorf-filialen.