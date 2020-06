Bijenkorf opent eigen patisserie

De Bijenkorf, niet vies van een taartje, heeft vandaag Patisserie De Bijenkorf geopend. De zaak heeft een eigen ingang achter de Bijenkorf aan de Warmoesstraat in Amsterdam.

In de bakkerszaak komen de bekende creaties van De Bijenkorf meesterbanketbakker aanbod. Bijvoorbeeld de boltaart die in 1984 werd geïntroduceerd of de brownie. De zaak krijgt ook en chocoladefontein waarmee chocoladerepen gemaakt kunnen worden. In de patisserie is er ook ruimte om een zoete versnapering daar op te eten, zo blijkt uit het persbericht.

Naast patisserie is er in de zaak ook champagne en prosecco te koop. “Met de opening van Patisserie de Bijenkorf is een prominente plek in de stad ontstaan, waar zowel de creaties uit onze Meesterbanketbakkerij als lokale Amsterdamse producten een podium vinden,” aldus Mark Potma, Chef Patissier, in het persbericht.

Beeld: De Bijenkorf