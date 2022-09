Bijenkorf-personeel gaat vrijdag staken

De op handen zijnde staking van het Bijenkorf-personeel is aankomende vrijdag 30 september al, zo blijkt uit een persbericht van vakbond FNV. Vrijdagmiddag legt het personeel van het luxe warenhuis het werk neer.

Tientallen winkelmedewerkers zullen actie nemen. Om half twee zullen ze symbolisch hun hoge rekening overhandigen aan de directie van het warenhuis. “De medewerkers zeggen: ‘Alles wordt duurder, nu wij nog!’,” aldus Linda Vermeulen, bestuurder van FNV Winkelstraat in het persbericht.

Gisteren bleek al dat de directie van de Bijenkorf niet in ging op het ultimatum dat de medewerkers hadden gesteld. De medewerkers willen dat hun loon gaat meestijgen met de inflatie en dat er een loonsverhoging komt van minimaal 10 procent. Ook moet het loon verhoogd worden naar minstens 14 euro per uur. De directie van het warenhuis houdt vast aan een loonsverhoging van 6 procent.

Het is voor het eerst sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw dat de medewerkers van de Bijenkorf actie voeren. Toen werd er gestaakt in het distributiecentrum in Woerden.