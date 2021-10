Bijenkorf roept kinderen op: ontwerp duurzame winkel van de toekomst

Hoe zou de winkel van de toekomst eruit kunnen zien? Wat kun je daar kopen of doen? En hoe wordt die winkel honderd procent natuurvriendelijk? De Bijenkorf nodigt kinderen tot en met vijftien jaar uit om een antwoord op die vragen te geven. Het warenhuis lanceert tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven een ontwerpwedstrijd voor originele winkelideeën, zo blijkt uit een persbericht. Het winnende ontwerp wordt daadwerkelijk gerealiseerd.

Het winkelontwerp mag gesproken, geschreven, getekend of gebouwd zijn, analoog of digitaal. Kinderen kunnen in hun eentje een ontwerp inleveren, maar met zijn tweeën of in een groep mag ook. De ontwerpen kunnen tot en met 30 november worden ingeleverd in een van de Bijenkorf-winkels, of naar het warenhuis worden gemaild.

De ontwerpen worden dan voorgelegd aan een jury. Daarin zetelen onder meer ecoloog en oprichter van Fawaka Ondernemersschool Thiëmo Heilbron, hoofd duurzaamheid van de Bijenkorf Justin Pariag, retailexpert Rupert Parker Brady en het hoofd creatieve strategie van de Bijenkorf, Inge Schmitt. Per Bijenkorf-winkel wordt een finalist gekozen van wie het werk in januari in een Bijenkorf-etalage wordt getoond. Uit de finalisten wordt een winnaar geselecteerd. De winnaar wordt een jaar lang kinderdirecteur duurzaamheid bij De Bijenkorf; het ontwerp wordt in de loop van 2022 in de Bijenkorf uitgevoerd.