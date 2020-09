Bijenkorf van start met Franstalige webshop voor Wallonië

Na de aankondiging afgelopen februari is de Bijenkorf nu ook echt van start gegaan met de Franstalige webshop. Vanaf vandaag kunnen ook Franstalige Belgen terecht bij het warenhuis op de website.

“De webshops van de Bijenkorf onderscheiden zich niet alleen door het uitgebreide merkenaanbod, maar ook door gebruiksvriendelijkheid. De Franstalige uitbreiding is een logische stap na de succesvolle online uitrol in Vlaanderen vijf jaar geleden en Duitsland afgelopen jaar”, aldus Giovanni Colauto, CEO van de Bijenkorf, in het persbericht. Meer dan duizend merken zijn te vinden op de website van het Nederlandse warenhuis. De Bijenkorf meldt dat de bestelling die voor tien uur ‘s avonds geplaatst worden de volgende dag geleverd worden. Ook rekent het warenhuis geen bestel- of retourkosten en biedt het zestig dagen bedenktijd. Later dit jaar zal De Bijenkorf ook uitbreiding met de webshop naar Frankrijk en Oostenrijk.