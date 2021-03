Bijenkorf vanaf dinsdag open voor winkelen op afspraak

Met de verruiming van de coronaregels voor winkels, gaat De Bijenkorf aankomende dinsdag 16 maart toch open. Dit blijkt op de social media kanalen en website van het warenhuis.

Klanten kunnen een tijdslot boeken van 45 minuten in een van de zeven filialen van De Bijenkorf. Het winkelen op afspraak is mogelijk van zondag tot en met donderdag tussen tien uur ‘s ochtends en zes uur ‘s avonds. Op vrijdag en zaterdag is het winkelen op afspraak mogelijk tot en met zeven uur ‘s avonds.

Het moment dat winkels open mochten op afspraak, op 3 maart, bleef de Bijenkorf gesloten. Op dat moment waren de regels van toepassing dat per verdieping maar twee personen mochten zijn. Veel winkels met een groter oppervlak bleven op dat moment gesloten. Vanaf 16 maart zijn de regels voor winkels met een oppervlak boven de 50 vierkante meter aangepast. Zij mogen dan 1 klant per 25 vierkante meter ontvangen, met een maximum van 50 klanten in de gehele winkel.