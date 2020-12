Bijna eenvijfde van vorige week bestelde pakketten nog onderweg

Dat het ongekend druk was bij de pakketdiensten bleek wel uit het bericht van PostNL van vorige week. De bezorgdienst bereikte de capaciteit en bezorgde meer dan 500.000 pakketten in een week. Het was zo druk dat PostNL niet alle pakketten meer op kon halen bij webwinkels. Data-analyse en transportmanagementservice Wuunder verwacht dat de pakketdrukte deze week weer normaal is, maar merkt ook op dat 16 procent van de pakketten die vorige week besteld zijn, nog steeds onderweg zijn.

Wuunder verzamelde data van onder andere PostNL, DPD, DHL en GLS. Een groot deel van de pakketten die in week 49, vorige week, zijn besteld is nog onderweg. Deze pakketten zijn al wel opgehaald bij de webwinkels. In week 47, de week van 16 november, liepen pakketten het langst vertraging op, gemiddeld duurde het zo’n 4,2 dagen om geleverd te worden.

Jeroen Gehlen, co-founder van Wuunder, in het persbericht: “Vorige week communiceerde PostNL dat het enorm druk is, waardoor ze soms pakketten niet meer konden ophalen. Het lijkt erop dat dit heeft gewerkt, want afgelopen week daalde het aantal dagen dat een pakket er over deed om afgeleverd te worden. Onze voorspellingen laten voor deze week hetzelfde zien: dat vervoerders de enorme aantallen goed aankunnen. Desalniettemin doen zowel webwinkels als consumenten er goed aan zich nu voor te bereiden op de drukte die weer toeneemt als de kerstdagen dichterbij komen. Als webwinkel, groothandel of productiebedrijf kun je deze week bijvoorbeeld zorgen dat je een tweede of derde vervoerder aanhaakt, zodat je de naderende pakketdrukte kan spreiden over verschillende partijen. Gedeeltelijk switchen naar een Express-vervoerder of koerier die op dezelfde dag nog gaat leveren, brengt natuurlijk kosten met zich mee, maar zal zich uitbetalen in een hogere klanttevredenheid.”