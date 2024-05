Bijzonder: Modemerk Zegna kiest voor ‘vlasveld’ in pop-up

Zegna heeft in Shanghai een nieuwe tijdelijke customer experience onthuld die verder gaat dan een simpel pop-up concept. De 'Villa Zegna' is geïnspireerd op Ermenegildo Zegna's oorspronkelijke huis in de Oasi Zegna - een natuurgebied in de Noord-Italiaanse regio Piemonte - maakte het gelijknamige modemerk bekend. De oprichter liet in de jaren 1930 meer dan een half miljoen bomen planten en legde een weg aan die beide zijden van het berglandschap in het gebied met elkaar verbindt.

Het tijdelijke concept, dat een week lang alleen toegankelijk is voor genodigden en daarna in aangepaste vorm in andere landen zal worden gepresenteerd, is gebaseerd op het bijbehorende manifest: “Het op één na beste wat we doen is kleding. Het eerste is Oasi Zegna”. Dit werd gepresenteerd als onderdeel van de boekpresentatie van 'Born in Oasi Zegna' op de Milan Design Week in april. De verklaring draait om het feit dat 'Oasi Zegna' meer is dan alleen een plaats, maar ook een manier van denken die staat voor sociaal en ecologisch bewustzijn.

Het vlasveld van ‘Villa Zegna’ in Shanghai Credits: Zegna

Op basis hiervan is in Shanghai aan Middle Huaihai Road, een levendige wijk, een complex van drie verdiepingen ontworpen met een inrichting die is geïnspireerd op de SS24-show van het Italiaanse modehuis. Bezoekers kunnen door een veld met vlas lopen, de basis voor linnen, dat een belangrijke rol speelt voor Zegna en deze collectie in het bijzonder. Deze installatie is echter ook bedoeld om Zegna's benadering van traceerbaarheid te illustreren, aangezien het modehuis sinds dit jaar zijn 'Oasi Lino' vezel als volledig traceerbaar heeft gecertificeerd.

Op de bovenste verdieping bevindt zich een lounge waar geselecteerde gasten exclusieve producten kunnen bekijken die niet in de winkels verkrijgbaar zijn in een “shopping spree op maat”. Naast winkelen heeft Villa Zegna ook een eigen café.

'Villa Zegna’ in Shanghai Credits: Zegna

'Villa Zegna’ in Shanghai Credits: Zegna

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.