Bijzondere samenwerking: Duits modehuis transformeert dakterras tot belevingsruimte

Een innovatieve combinatie van retail, sport en stadscultuur: modehuis Schnitzler uit Münster heeft in samenwerking met fitnessaanbieder Strong Partners een bijzonder project gerealiseerd. Onder de titel ‘Om & the City’ is het dakterras gedurende de zomer van 2025 omgetoverd tot een stedelijke yoga-oase – met groot succes.

Wat bedoeld was als een experiment van mei tot eind september 2025, groeide al snel uit tot een stadsfenomeen. Bijna alle lessen waren volgeboekt, met een gemengd publiek van jong tot oud. Voor de organisatoren was het vanaf het begin duidelijk dat het project geen commercieel doel had. De focus lag op openheid, ontmoeting en de schoonheid van de binnenstad van Münster.

“We wilden een aanbod creëren waar mensen binnenkomen zonder koopintentie, iets moois ervaren en met een positief gevoel over Schnitzler weer naar buiten gaan,” legt Andreas Weitkamp, eigenaar van Schnitzler aan de Prinzipalmarkt, uit. Paula Menninghaus, medeoprichtster van Strong Partners, vult aan: “Onze motivatie was om de stad levendiger te maken en verborgen plekken tot leven te wekken. Terugkijkend is dat meer dan gelukt, niet alleen door de geweldige opkomst, maar ook door de energie die ontstond.”

Voor 2026 staat al vast dat het project een vervolg krijgt. “Dit mag geen eendagsvlieg zijn,” aldus Weitkamp. “We hebben nu het zelfvertrouwen om ons dakterras nog meer als belevingsplek te zien, en niet alleen voor yoga.” Paula Menninghaus voegt toe: “Dergelijke samenwerkingen tussen retail, beweging en stadsleven zijn zeldzaam en juist daarom zo waardevol.”

Modehuis Schnitzler is opgericht in 1892 en wordt inmiddels door de vijfde generatie van de familie, Andreas Weitkamp, geleid. Op een oppervlakte van meer dan 2.000 vierkante meter biedt het een gecureerd assortiment premiummode voor dames, heren en kinderen van meer dan 200 merken.