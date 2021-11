Bimba Y Lola opent eerste Nederlandse winkel in Amsterdam

Eind november opent de eerste winkel van het Spaanse merk Bimba Y Lola in Nederland. De winkel komt op het Koningsplein 1 in Amsterdam, zo is in een persbericht van het merk te lezen. Op welke dag de winkel precies opent, wordt in het bericht niet vermeld.

Bimba Y Lola is een zelfbenoemd ‘creatief collectief’ dat in 2005 werd opgericht door de zussen María en Uxía Domínguez. Het merk verkoopt kleding, schoenen en accessoires, en wordt gekenmerkt door een eigenwijze, kleurrijke uitstraling. Typisch zijn de speelse prints, tech-details en verwijzingen naar populaire cultuur, op juist klassieke modellen tassen of sjaals. Regelmatig werkt het merk voor nieuwe collecties samen met jonge kunstenaars en cultuurmakers.

Bimba Y Lola heeft wereldwijd momenteel 272 verkooppunten in steden als Madrid, Parijs, Londen, Seoul, Antwerpen en Kuala Lumpur. Binnenkort is dus ook Amsterdam aan de beurt. Bimba Y Lola is al in Nederland te verkrijgen via de online webshop van het merk.