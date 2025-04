Binnenkijken: 0.hide verhuist atelier naar voormalige fabriek in Maastricht

Nederland mode- en accessoiremerk 0.hide opent binnenkort de deuren van een nieuwe atelier in Maastricht, Nederland. Het atelier is gevestigd in een voormalig fabriekspand. Vanaf mei kunnen geïnteresseerden het atelier op afspraak bezoeken.

0.hide is opgericht door Bo Peskens in 2020. Het merk staat bekend om zijn avant-gardistische ambachtelijke leerbewerking en slow fashion benadering. Ieder stuk wordt met de hand gemaakt, waarbij het behouden van authentieke kenmerken van het leer, zoals littekens en rek, staan centraal. Het merk maakt gebruik van uitsluitend leer geselecteerd bij leveranciers die ethische en duurzame praktijken hanteren.

Peskens deelt over de locatie: “Onze nieuwe locatie omarmt de schoonheid van de natuur en benadrukt het vakmanschap van ambachtelijke leerbewerking. Het is een plek waar het ambacht van onze producten nog meer tot leven komt.” Peskens vult aan: "Het atelier bevindt zich op de tweede verdieping en kijkt uit over de glooiende heuvels die kenmerkend zijn voor het zuiden van Nederland."

0.hide atelier in Maastricht Credits: 0.hide

0.hide atelier in Maastricht Credits: 0.hide

0.hide atelier in Maastricht Credits: 0.hide