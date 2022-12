Binnenkijken: Adidas opent eerste Nederlandse flagship

Adidas heeft voor het eerst een flagshipstore geopend in Nederland. Het merk had al wel een Adidas Originals store en een outlet. Het vlaggenschip is neergestreken in de Kalverstraat in Amsterdam, zo blijkt uit een persbericht.

Adidas heeft in het pand 850 vierkante meter aan winkeloppervlak tot zijn beschikking. In de winkel is dan ook een breed assortiment van schoenen, kleding en accessoires verkrijgbaar. De winkel kent ook nieuwe technoligische features. Zo zijn er drie digitale schoenenwanden. Bij zo’n wand wordt de naam en prijs van de schoen getoond op het moment als een consument een schoen van de wand pakt. Een qr-code verschijnt eveneens waarmee de consument de gewenste maat kan laten brengen. In de paskamers hebben de spiegels speciale RFID-technologie waardoor nadere informatie over het item dat de consument in de paskamer heeft wordt afgebeeld. Ook in de paskamers is het mogelijk om een andere maat aan te vragen.

Het concept in de winkel aan de Kalverstraat volgt het internationale Adidas-concept. In dit internationale concept is er juist ruimte voor lokale elementen. Zo is de kenmerkende Nederlandse bestrating doorgetrokken op de begane grond en is het trappenhuis geïnspireerd op de staalconstructie van bruggen in Amsterdam. Ook hangt er in de entree een kroonluchter gemaakt van fietswielen.

De eerste beelden van Adidas' Nederlandse flagshipstore

De nieuwe Adidas flagshipstore in Amsterdam. Beeld via Adidas

