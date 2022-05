Binnenkijken bij de A|X Armani Exchange winkel in Amsterdam

De Armani Group heeft in april de eerste A|X Armani Exchange winkel geopend in Nederland. De eerste beelden van de winkel op de Dam zijn nu onthuld en FashionUnited heeft ze.

De winkel telt 310 vierkante meter. Op de begane grond is de dames- en kindercollectie te vinden, op de eerste verdieping wordt de herencollectie getoond. Het winkelconcept van het filiaal in Amsterdam reflecteert het concept van de winkel in Milaan. Op de muren is natuurlijk eikenhout te zien en op de grond is gekozen voor een stenen vloer, aldus het persbericht.

De locatie van het filiaal, op de hoek van de Dam en de Kalverstraat is gekozen omdat het een ‘levendige plek is met een constante stroom van toeristen. “Het reflecteert de open en democratische geest van het merk,” aldus het persbericht.

A|X Armani Exchange winkel in Amsterdam, beeld via Armani Group

