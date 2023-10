Binnenkijken bij de eerste Bobbies-winkel in de Benelux

Frans schoenenmerk Bobbies heeft de eerste winkel geopend in de Benelux. Tot nu toe zat het merk alleen nog in Parijs, Bordeaux, Lyon en Londen.

Het merk is neergestreken in het winkelgebied de Negen Straatjes in Amsterdam. Het exacte adres is Wolvenstraat 21. In de winkel zijn items voor zowel mannen als vrouwen te vinden. Ook heeft de accessoirecollectie van Bobbies er een plek gekregen.

Voor het ontwerp van de winkel is inspiratie gehaald uit het Nederlandse weer, specifiek de wolken. Lichte kleuren en ronde vormen moeten dit dan ook weerspiegelen, zo is te lezen in een persbericht. Om warmte te benadrukken is in het concept gebruikt gemaakt van Okoumehout.

FashionUnited sprak tijdens de opening van de winkel met Bobbies mede-oprichter Antoine Bolze. Houd de website in de gaten voor het interview.

Bobbies in Amsterdam. Credits: Bobbies

Accessoires bij Bobbies. Credits: Bobbies

De eerste winkel van Bobbies in de Benelux. Credits: Bobbies

Het aanbod van Bobbies. Credits: Bobbies

De Bobbies winkel. Credits: Bobbies