Binnenkijken bij de eerste Esprit bodywear winkel in Nederland

Esprit heeft een speciale bodywear winkel geopend in Nederland. Het eerste de winkel van zijn soort in ons land, maar het zal niet de enige blijven, aldus het persbericht. De Esprit bodywear is in Hilversum geopend in samenwerking met Van Keulen Retail dat ook verantwoordelijk is voor de uitrol van verdere Nederlandse bodywear winkels van het concern. “Met de opening van de eerste bodywear store geeft Esprit invulling aan haar groeistrategie binnen de Nederlandse markt.”

De eerste Nederlandse Esprit bodywear winkel is te vinden aan de Kerkstraat in Hilversum en telt 140 vierkante meter aan winkeloppervlak. Het filiaal biedt de volledige collectie van Esprit lingerie, sport-, bad- en nachtkleding, zo wordt gemeld in het persbericht. “Met onze Esprit bodywear collecties willen we de moderne vrouw zowel plezier, comfort als functionaliteit bieden - van dag tot nacht. We hechten veel belang aan een compleet aanbod van perfect passend ondergoed en comfortabele loungewear, als aanvulling op ons stijlvolle en functionele aanbod,” aldus Maria Pombori, hoofd van lifestyle products bij Esprit, in het persbericht.

Neem alvast een digitaal kijkje in de winkel.

Beeld: Esprit/Friso Boven