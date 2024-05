Binnenkijken bij de eerste Guess Jeans winkel wereldwijd

Guess Jeans maakt de eerste stap naar eigen retail. Het zustermerk van Guess heeft Amsterdam gekozen als de locatie voor de eerste eigen monobrand winkel. Elke winkel van Guess Jeans zal ‘opmerkelijk anders zijn’ dan die van grote zus Guess, aldus het persbericht.

De opening in Amsterdam is het begin van een reeks openingen wereldwijd. De winkel die is geopend is een uiting van Guess Jeans’ visie voor de winkel van de toekomst. Het concept is bedacht door Nicolai Marciano, chief new business and development officer en is gebaseerd op ‘het Californische landschap’. Zo is er gebruikgemaakt van gerecycled afval uit de marmerindustrie, meubels van vezelplaat en kurk.

Niet alleen zullen de Guess Jeans winkels anders zijn dan die van Guess, maar ze zullen ook onderling verschillen hebben. Ze zullen ‘visuele overeenkomsten hebben’, maar allen een eigen insteek. Zo heeft de winkel in Amsterdam blauwe tegels die verwijzen naar het Delfts Blauw.

Binnenkort zullen ook Guess Jeans winkels geopend worden in Tokyo en Los Angeles. Neem hieronder alvast een digitaal kijkje in de winkel in Amsterdam.

De allereerste Guess Jeans winkel. Credits: Guess Jeans

