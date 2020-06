Binnenkijken bij de eerste Nederlandse Allbirds winkel

Het Amerikaanse schoenenmerk Allbirds heeft voor het eerst een winkel geopend in Nederland. De opening in de fysieke retail in het land komt nadat het merk vorig jaar zomer online zijn entree maakte in de Nederlandse markt.

Allbirds heeft zich gevestigd in de Amsterdamse Negen Straatjes. Het is wereldwijd de negentiende winkel voor het merk uit San Francisco. “Producten van Allbirds zijn ontworpen met ‘de juiste hoeveelheid niets’ en de winkels weerspiegelen die vereenvoudigde esthetiek. Klanten mogen een strakke, cleane en uniseks ruimte verwachten,” aldus het persbericht.

De winkel zal ook het verhaal vertellen van de natuurlijke materialen die Allbirds gebruikt voor de producten. Zo zijn op de muren bijvoorbeeld de woorden ‘tree’ en ‘wool’ te zien die verwijzen naar gebruikte materialen.

Beeld: Allbirds