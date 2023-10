Binnenkijken bij de eerste Nederlandse winkel van Kapten & Son

Duits merk Kapten & Son heeft de eerste voet gezet in Nederland met de monobrandstores. Het is niet alleen de eerste winkel in Nederland, maar ook de eerste winkel van het merk buiten de DACH-regio.

De vestiging in Amsterdam biedt uiteraard de diverse producten uit het assortiment van Kapten & Son aan, maar richt zich ook op diverse services voor klanten. Zo kan men voor horloges de batterijen laten vervangen, het item laten schoonmaken en afstellen. Bij rolkoffers van Kapten & Son kunnen diverse elementen vervangen worden.

Kapten & Son richt zich met de producten op de reiziger, of dit nu de dagelijkse reiziger is of de avonturier. Zo zijn er (zonne)brillen, horloges en tassen.

De eerste Nederlandse winkel van Kapten & Son. Credits: Kapten & Son

