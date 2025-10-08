Binnenkijken bij de eerste Nederlandse winkel van Spaans merk Meller

Het Spaanse zonnenbrillenmerk Meller heeft zijn eerste winkel in Nederland geopend aan de Kalverstraat 160 in Amsterdam. Na jaren van sterke online groei zet het merk hiermee een volgende stap richting fysieke retail. De opening volgt op het succes van Mellers flagshipstore in Barcelona en markeert de tweede winkel wereldwijd.

Het winkelconcept ademt naar eigen zeggen dezelfde creatieve energie als het merk zelf: een combinatie van mode, muziek en lifestyle. De winkel is opgezet als 'een inspirerende ontmoetingsplek' waar bezoekers de collectie kunnen ontdekken én de beleving van het merk kunnen ervaren.

Meller, opgericht in Barcelona en onderdeel van de Lenskart-groep, groeide de afgelopen jaren uit tot een cultfavoriet onder Gen Z en millennials. Met een omzet van 28 miljoen euro in 2024 en ruim 680.000 volgers op Instagram heeft het merk een stevige positie in de Europese eyewearmarkt. Voor 2026 staan al nieuwe winkels gepland in Parijs, Londen en Madrid.

De eerste Nederlandse winkel van Meller. Credits: Meller

