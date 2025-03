Binnenkijken bij de eerste OFM. Premium winkel

OFM. (voorheen Only for Men) heeft met OFM. Premium een nieuw concept gelanceerd. De winkels in Deventer en Naaldwijk zijn de eerste met dit concept.

OFM. Premium biedt merken die in andere OFM. winkels niet te vinden zijn, zoals het Italiaanse Aspesi. Zoals de naam al doet vermoeden richt OFM. Premium zich op een premium aanbod. “Naast de bekende kwaliteitsmerken is er een speciale hoek voor trouwpakken én een ruimte met colberts”, aldus CEO Arthur Feenstra in het persbericht.

Op de winkelpui is de naam OFM. Premium te lezen en de winkels hebben een andere uitstraling dan de andere reguliere OFM. winkels. Neem alvast een kijkje binnen door middel van onderstaande foto’s.

De pui van OFM. Premium in Deventer. Credits: OFM.

Binnen bij OFM. Premium. Credits: OFM.