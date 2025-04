Binnenkijken bij de eerste Sessùn-winkel in Amsterdam

Sessùn opent zijn eerste Nederlandse boetiek aan de Reestraat in Amsterdam, waar het merk zowel kunst als de volledige collectie presenteert op 47 vierkante meter. De winkel van het duurzame merk is gevestigd aan Reestraat 1, in het beroemde 9 Straatjes-winkelgebied in Amsterdam. De winkel is ontworpen in samenwerking met de Nederlandse ontwerpster Marte Mei, zo meldt het merk in een persbericht.

Sessùn werd opgericht in 1996 en omschrijft zich als een “zonnig, warm en oprecht merk dat gelinkt is aan het Zuiden van Frankrijk”, met een sterke focus op lokale ambacht. In lijn met deze filosofie werkte het merk voor het interieurontwerp samen met Marte Mei.

Sessùn-winkel in Amsterdam Credits: Kester den Hartogh

Sessùn-winkel in Amsterdam Credits: Kester den Hartogh

De winkel bevat unieke meubelstukken, waaronder een sculpturale toonbank in roze, beige en okergeel. Organische vormen, natuurlijke materialen en warme tinten typeren het interieur, dat vakmanschap en verfijning combineert.

Een opvallend element is het kassameubel: een sculpturaal ontwerp vervaardigd uit diverse materialen. De inrichting, met gebruik van eikenhout, marmer, keramische tegels en parketvloeren, geeft de boetiek een warme en minimalistische uitstraling.

Sessùn-winkel in AmsterdamCredits: Kester den Hartogh

Credits: Kester den Hartogh

Sessùn-winkel in AmsterdamCredits: Kester den Hartogh

Sessùn winkel in AmsterdamCredits: Kester den Hartogh

Sessùn-winkel in AmsterdamCredits: Kester den Hartogh

Sessùn-winkel in AmsterdamCredits: Kester den Hartogh

Sessùn opent eerste winkel in Nederland en zet groei in Europa voort

Sessùn is in 1996 opgericht. Het merk breidt zijn aanwezigheid verder uit, zowel in Frankrijk als internationaal, met meer dan 80 winkels en meer dan 500 verkooppunten wereldwijd.

De recentste winkels zijn geopend in Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Brussel, Frankfurt en Parijs. Sessùn heeft ook een winkel in Antwerpen. De winkel in Amsterdam markeert een volgende stap in die internationale groeistrategie.

Eind 2024 werd een meerderheidsbelang van Sessùn verkocht aan de Italiaanse investeringsmaatschappij Quadrivio Group.