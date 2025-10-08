Binnenkijken bij de eerste winkel van made-to-measure merk Mesure

Damesmodemerk Mesure heeft een eigen winkel geopend. De vestiging van het made-to-measure merk is te vinden aan de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam, zo is te lezen in het persbericht.

De winkel geeft de bezoeker de kans om de stoffen, diverse modellen en details te ontdekken. Samen met een style advisor wordt het perfecte item samengesteld. Het gaat inmiddels niet alleen meer om damespakken, waarmee het merk is gestart, maar de gehele garderobe kan op maat gemaakt worden. Zo biedt Mesure ook made-to-measure aan voor zelfs jeans en jassen.

Naast de made-to-measure opties, is in de winkel ook een ready-to-wear collectie te vinden. Deze collectie is exclusief in de winkel te vinden.

Made-to-measure merk Mesure heeft een eigen winkel geopend. Credits: Mesure

Made-to-measure merk Mesure heeft een eigen winkel geopend. Credits: Mesure

Made-to-measure merk Mesure heeft een eigen winkel geopend. Credits: Mesure