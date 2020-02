Binnenkijken bij de nieuwe kleurrijke Ace & Tate winkel in Antwerpen

Ace & Tate breidt uit in België. Het Nederlandse brillenmerk heeft een tweede winkel geopend in Antwerpen en die is bijzonder kleurrijk. Voor de winkel heeft het merk samengewerkt met ontwerpstudio Plasticiet.

Het interieur van de winkel is gemaakt van afval uit de regio, zo meldt het persbericht. Op de ruit van het winkelpand is dan ook de naam Ace & Tate x Plasticiet te vinden. De gehele winkel is uitgerust met kleurrijke terrazo panelen gemaakt uit gerecycled plastic. Op deze manier neemt het brillenmerk stappen om hun winkelinrichting te verduurzamen, aldus het persbericht. In de winkel is ook een installatie van alledaagse huishoudelijke voorwerpen te vinden als een ode aan het verzamelde afvalmateriaal. Neonlampen, inmiddels kenmerkend voor Ace & Tate winkels, zijn een finishing touch.

Ace & Tate wil in 2030 als merk CO2-neutraal zijn. “Innovatie in retail is daar slechts een onderdeel van,” aldus het persbericht. Eerder werd in een winkel van het merk al presentatiemateriaal gecreëerd met resten acetaat. De winkel in Zürich die in 2019 opende bevat al werkbladen die van 100 procent gerecycled plastic zijn.

Beeld: via Ace & Tate