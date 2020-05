Binnenkijken bij de nieuwe Louis Vuitton boetiek in Rotterdamse Bijenkorf

Louis Vuitton gaat van een pop-up store in de Rotterdamse Bijenkorf naar een permanente boetiek. De nieuwe winkelruimte van het luxemerk is nu onthuld.

Twee jaar terug kreeg de Bijenkorf in Rotterdam een tijdelijke boetiek van Louis Vuitton, maar het luxemerk gaat nu voorlopig nergens heen. De uitgebreide en vernieuwde boetiek biedt ruimte aan de dames- en herencollectie van Louis Vuitton. Voor het eerst zullen ook de geurkaarsen van het luxe label in Nederland te koop zijn in Rotterdam.

De winkel heeft ook een speciale Rotterdamse touch. Klanten kunnen namelijk hun aankopen laten personaliseren met een speciaal ontworpen stempel van de Erasmusbrug. In het interieur zijn ook meubelstukken en ontwerpen van Dirk Vander Kooij, Louis van Teeffelen, Friso Kramer en Piet Hein Eek te vinden.

Beeld: Louis Vuitton