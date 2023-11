Binnenkijken bij de nieuwe winkel van Diesel in Antwerpen

Het is niet voor het eerst dat een Diesel-winkel in Antwerpen te vinden is, maar het was wel weer even geleden. Het Italiaanse merk heeft nu een winkel geopend in de Schuttershofstraat en deze een kleurrijk interieur gegeven.

De winkel is een ‘uitdrukking van de mode- en design-esthetiek van het merk onder de creatieve leiding van Glenn Martens’. Diesel meldt dat de Belgische Martens Diesel nieuw leven in heeft geblazen voor een nieuwe generatie.

Het concept dat in de winkel te zien is, is recent gelanceerd. Het kenmerkende Diesel-rood is duidelijk aanwezig samen met metalen billboards en collages. De ‘red room’ in de winkel is waar de denim collectie van Diesel te vinden is. Het merk noemt dit zelf ‘het hart van het merk’.

De 'red room' van Diesel. Credits: Diesel

De nieuwe Diesel winkel in Antwerpen. Credits: Diesel