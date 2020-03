Binnenkijken bij de nieuwe winkel van The Hunting Ensemble

The Hunting Ensemble, een van de bedrijven van de eigenaren van Coef Men, is bij Humanoid ingetrokken. The Hunting Ensemble heeft namelijk weer een stap in de retail gedaan en een winkel geopend in hetzelfde pand als Humanoid. De eerste beelden van de winkel zijn nu gedeeld.

De twee bedrijven zitten nu samen in de voormalige kerk in de Weverstraat in Arnhem. “The Hunting Ensemble en Humanoid slaan de handen ineen om samen een concept neer te zetten met aandacht voor exclusieve merken, hoge kwaliteit en oog voor detail,” zo kondigden de bedrijven eerder al aan. “De winkels blijven beide onder hun eigen naam opereren maar delen het pand.”

The Hunting Ensemble behoort sinds kort toe aan de eigenaren van Coef Men. De eerdere winkel die het bedrijf had in Den Bosch werd gesloten na de overname en de focus werd voor dat moment verlegd naar de webshop. Met de winkel in Arnhem stapt het concept weer terug de retail in.

Beeld: The Hunting Ensemble