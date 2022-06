Binnenkijken bij de vernieuwde C&A flagshipstore in Amsterdam

De flagshipstore van C&A in het centrum van Amsterdam is verhuisd. Recentelijk ging de nieuwe vestiging van C&A in het midden van de Kalverstraat open en FashionUnited heeft de beelden van het nieuwe concept.

In de nieuwe locatie heeft C&A 1200 vierkante meter tot de beschikking, verspreid over twee verdiepingen. Aan de gevel van het pand is het vernieuwde logo van de retailer te vinden. Het modebedrijf gaat voor de uitstraling van een 'modern, inclusief merk', aldus het persbericht.

Informatieve teksten over duurzaamheid zijn een terugkerend element in de winkel. Hiermee wil C&A aandacht vestigen op de duurzamere kleding in de collecties en de inspanningen van het merk op dit gebied. Er is ook ingezet op de omnichannel aanpak van het bedrijf. Zo is er click&collect en bevatten de prijskaartjes een qr-code die leiden naar de C&A webshop. Ook kunnen consumenten gebruik maken van de gratis wifi van de winkel om de omnichannel-ervaring compleet te maken. Andere vernieuwingen zijn de zelfscan kassa en het gebruik van grote foto's in het winkelinterieur. Naar eigen zeggen biedt dit de klant oriëntatie en vereenvoudigt het het winkeltraject.

Beeld via C&A / Simply PR

Beeld via C&A / Simply PR

Beeld via C&A / Simply PR

Beeld via C&A / Simply PR

Beeld via C&A / Simply PR