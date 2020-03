Binnenkijken bij het nieuwe winkelconcept van Hema in Eindhoven

Hema blijft zich verder ontwikkelen, zo blijkt uit in de splinternieuwe winkel in Eindhoven. In de Brabantse stad heeft Hema namelijk het nieuwe winkel- en restaurantconcept geïntroduceerd. Neem alvast een digitaal kijkje in de winkel.

Hema test al langere tijd met nieuwe winkelconcepten. Zo werd het internationale concept eerder al naar Nederland gebracht en worden de nieuwe Hema-winkels nu in speciale ‘werelden’ verdeeld. Door deze verdeling zouden producten een stuk makkelijker te vinden moeten zijn. Zo zijn er de werelden voor dames- en herenmode, badkamer, keuken, baby en woonkamer.

Het nieuwe concept kent ook het nieuwe restaurantconcept van Hema, namelijk Hema Keuken. Hier draait het allemaal om gezonde dranken en eten.

Beeld: Hema