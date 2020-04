Binnenkijken bij nieuwe vestigingen van Coef Men in Utrecht en Leiden

Coef Men kondigde vorig jaar al aan dat in het voorjaar van 2020 vestigingen in Utrecht en Leiden open zouden gaan. Ondanks de huidige pandemie en zonder een feestelijke opening zijn de winkels nu geopend.

Coef Men zoekt altijd naar panden met karakter, zo meldde mede-eigenaar Coen Burgers vorig jaar nog tegen FashionUnited. Karakter, dat zit wel goed bij de nieuwe winkels. Zo is het winkelconcept in Utrecht gevestigd op Oudegracht 114, het voormalige kasteel Drakenborch. Het pand is een rijksmonument en de ondernemers hadden al langer hun oog op het pand. Toen het dan ook vrij kwam, konden ze die kans niet laten gaan. In Utrecht heeft Coef Men nu dan ook 300 vierkante meter tot hun beschikking.

Winkels Coef Men in Utrecht en Leiden geopend

In Leiden is Coef Men neergestreken op Haarlemmerstraat 34. Daar heeft het concept meer dan 400 vierkante meter tot de beschikking. “Leiden stond niet direct in de top vijf van steden waar we ons wilden vestigen, alleen denk ik dat in Leiden zo ontzettend veel is weggevallen, dat de stad ontzettend hard toe is aan een winkels zoals die van ons,” aldus Burgers vorig jaar tegen FashionUnited.

De winkels van Coef Men (Utrecht, Leiden, Nijmegen en Arnhem) zijn op dit moment geopend tussen 12:00 en 17:00 en volgens de richtlijnen van het RIVM.

Beeld: Coef Men