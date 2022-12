Binnenkijken: Cartier opent nieuwe boetiek in Amsterdam

Luxe merk Cartier heeft een nieuwe winkel in Amsterdam betrokken. De juwelier heeft een winkel geopend op P.C. Hooftstraat 129. FashionUnited heeft de beelden.

Het concept van de Cartier winkel combineert het Parijse erfgoed van het merk met lokale Nederlandse accenten, aldus het persbericht. De winkel is dan ook ontworpen door Frans ontwerpduo Studio Parisien in samenwerking met lokaal Nederlands talent. Zo lieten de ontwerpers zich inspireren door Amsterdamse grachtenpanden en de kenmerkende bakstenen van de stad Amsterdam. De wandpanelen in de winkel verwijzen naar kunstgroep De Stijl.

Cartier vestigde zich voor het eerst in Nederland in 1975. Sinds 1994 heeft de juwelier een plek gehad binnen de P.C. Hoofstraat, maar het merk is wel meermaals verhuisd binnen de straat.

De nieuwe Cartier-winkel op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Beeld via Cartier / Spice PR / Alexandre Tabaste

