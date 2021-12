Binnenkijken: De eerste Belgische winkel van Suitable

Nederlandse retailer Suitable is neergestreken in Antwerpen. Het betekent de opening van de eerste Belgische winkel van het bedrijf. FashionUnited heeft de beelden van het filiaal aan de Lombardenvest.

“Met ons 20-jarig bestaan zijn we bijna niet meer weg te denken uit het Nederlandse retaillandschap. Na eerder al online de buitenlandse markt te hebben betreden, zetten we heel binnenkort fysiek voet op Belgische grond.”

Het is de 17e winkel voor het bedrijf. Het doel van de retailer is om de man persoonlijk te adviseren en te kleden in een passende stijl voor ieder moment. Het bedrijf heeft ook een eigen label.

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable