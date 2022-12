Binnenkijken: de eerste boetiek van modelabel Loewe in Nederland

Aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam is de eerste Nederlandse boetiek van het luxe modelabel Loewe geopend. In de kleurrijk ingerichte winkel is de ready-to-wear-collectie voor vrouwen te vinden, naast accessoires als tassen schoenen, sjaals en sieraden.

Het interieur van de winkel combineert speelse kleuren en patronen met moderne vormen en ambachtelijke materialen. De muren zijn bekleed met keramieken tegels in warme tinten als rood en oranje, een contrast met de strakke betonnen vloer en wandplanken. Het meubilair omvat onder meer stevige stoelen van Rietveld in wijnrood en geel, en een houten stoel met lichte bekleding van George Nakashima.

In de winkel worden verschillende kunstwerken en designstukken tentoongesteld die door Loewe zijn verzameld, waaronder keramieken bekers van Ron Nagle, schilderijen van Jan Van Kessel en Cian-Yu Bai en artistieke lampen van onder meer Jos Devriendt.

Het interieur op de begane grond. Beeld: Loewe

Achterin de winkel staan twee 'Utrecht'-stoelen van Rietveld. Beeld: Loewe

Een display met accessoires. Beeld: Loewe

Keramiek van Ron Nagle, tentoongesteld in de winkel. Beeld: Loewe

De eerste verdieping. Beeld: Loewe