Binnenkijken: De eerste flagshipstore van Atelier Munro

Het Amsterdamse made-to-measure merk Atelier Munro heeft zijn eerste flagshipstore geopend. Het merk is neergestreken in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid, zo meldt Atelier Munro in een persbericht. Neem nu een kijkje in de winkel aan de hand van de eerste officiële beelden.

“We wilden dat onze nieuwe ruimte iets anders zou worden dan wat mensen bij een winkel verwachten,” aldus Joachim Baan, creatief directeur van Atelier Munro in het persbericht. “We hebben House of Atelier Munro in het leven geroepen, omdat we willen dat mensen het gaan ervaren als een thuisbasis voor alles waar wij ons als merk mee associeren. Een plek om inspiratie op te doen, te leren over de rijke kleermakerstradities en om je persoonlijke stijl te verkennen. Het is een bestemming om de fijnere dingen van het leven te ervaren en in contact te komen met gelijkgestemden.”

In House of Atelier Munro wordt winkel en showroom gecombineerd, maar is ook een koffiebar en een gespecialiseerde bibliotheek te vinden. In deze bibliotheek zal literatuur te vinden zijn die gericht is op ‘uitzonderlijke en inspirerende mannen die hun leven met karakter leven of geleefd hebben’, aldus het persbericht.

Het doel van Atelier Munro is de kleding van de moderne man weer persoonlijk te maken. “Het realiseert dit door zich te baseren op het beste van de maatkleding traditie: de veelvoud van keuzes, de onberispelijke pasvorm, de dienstbaarheid naar de klant en ‘on demand’ productie - om vervolgens deze eigenschappen door te vertalen naar de wensen van de hedendaagse ambitieuze man.”

