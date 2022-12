Binnenkijken: De eerste winkel van slow fashion merk Teym

Na meerdere pop-ups in zowel Amsterdam als Antwerpen, heeft slow fashion merk Teym recent gekozen voor een permanente winkel. Het merk is neergestreken aan de Utrechtsestraat in Amsterdam. Nu de beelden van de winkel gedeeld zijn, kunt u alvast een digitaal kijkje nemen in het pand.

“Door de verkoop in eigen handen te houden, omzeilen we torenhoge winkelmarges en betaal je bij ons een eerlijke prijs voor eerlijke producten,” aldus oprichter en creatief directeur Maxime Cartens in het persbericht.

Teym is een Nederlands merk dat de perfecte garderobe wil aanbieden. Het merk lanceert hiervoor al elk jaar één item. Zo heeft het onder andere T-shirts, een parka, een trui, twee tassen, een sweatsuit en chelsea boots in het assortiment. Met de opening van de winkel lanceert Teym ook meteen een nieuwe toevoeging aan de garderobe namelijk ‘the everyday suit’.

Het merk werd in 2014 opgericht door Maxime Cartens. De producten worden geproduceerd in Europa. Teym geeft geen kortingen. “Bij Teym heb je een eerlijke prijs het gehele jaar”.

De Teym winkel op de Utrechtsestraat. Beeld via Teym / Maxime Cartens

