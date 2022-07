Binnenkijken: De nieuwe winkel van Nederlands label Humanoid

Nederlands merk Humanoid heeft een nieuwe winkel geopend. Het merk is neergestreken in de Arnhemse Bakkerstraat, zo blijkt uit een persbericht.

Humanoid kiest ervoor om in de nieuwe winkel te focussen op duurzaamheid. Zo wordt er niet alleen gebruik gemaakt van gerecyclede en natuurlijke materialen, maar is er ook een samenwerking met The Patchwork Family die deadstock van het merk opnieuw hebben vormgegeven. De meubels zijn bijvoorbeeld gemaakt uit gerecyclede materialen zoals schelpen en zand. Het interieur heeft daarnaast een neutraal kleurenpalet gekregen.

In de winkel is niet alleen het eigen merk van Humanoid te vinden. De externe merken hebben alleen respect voor oorsprong, maker en eindgebruiker, aldus het persbericht van Humanoid.

Humanoid is een Nederlands slow fashion merk dat in de jaren tachtig werd opgericht door een collectief van kunstenaars in Arnhem. Het startte als een internationaal atelier voor silkscreen printing, mode en grafisch ontwerp. Het merk wordt inmiddels gekenmerkt door handgemaakte, fairtrade en duurzame items.

Beeld: via Humanoid

Beeld: via Humanoid

Beeld: via Humanoid

Beeld: via Humanoid

Beeld: via Humanoid

Beeld: via Humanoid

Beeld: via Humanoid

Beeld: via Humanoid