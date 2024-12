Binnenkijken: Deze pop-up in de Kalverstraat promoot slow fashion

Slow fashion heeft een plek gekregen in Amsterdamse winkelstraat de Kalverstraat. Een special pop-up store concept ontwikkeld door SF/Collective in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de BIZ Kalverstraat zet de spotlight op de impactondernemingen.

De pop-up van 125 vierkante meter telt in totaal producten van bijna 30 slow fashion merken. De pop-up is nog tot en met 12 januari te vinden op Kalverstraat 199, zo is te lezen in het persbericht. Na 12 januari wordt het concept (ontwerp, inventaris, etc.) bewaard en opgeslagen door de gemeente Amsterdam. Elke impactonderneming binnen de mode kan voor een volgende pop-up gebruik maken van het concept. Hiermee wil de gemeente leegstaande winkelpanden op A-locaties een invulling geven die snel gerealiseerd kan worden. Zo wordt invulling gegeven aan de wens van zowel Sf/Collective als de gemeente Amsterdam die meer impactondernemingen willen zien op A-locaties en wordt leegstand in winkelstraten bestreden.

Wanneer een bedrijf gebruikt maakt van het pop-up concept, zal de pop-up de naam Wear for Life x (naam van de onderneming) zijn. Tot 12 januari heeft de pop-up dan ook de naam Wear for Life x Sf/Collective. Merken die nu in de winkel te vinden zijn, zijn onder andere Pink Orange, Nott, Musa, Boas, I-did en Rentglam.

Credits: The Brandscape Agency.

