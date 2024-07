Binnenkijken: Dita Eyewear opent grootste flagshipstore in Amsterdam

Dita Eyewear strijkt neer in Amsterdam. Het brillenmerk opende begin deze maand zijn grootste flagshipstore tot nu toe aan de P.C. Hooftstraat. Het is tevens de eerste winkel van Dita Eyewear in Nederland, zo meldt Dita Eyewear in een persbericht.

Dita Eyewears Nederlandse flagshipstore heeft een oppervlakte van 198 vierkante meter en telt twee verdiepingen. Het interieur van de winkel bevat een “harmonieuze mix van delicate monochrome texturen en eclectische modernistische architectuur” dat klanten moet uitnodigen om een moment van rust en kalmte te omarmen, middenin de drukke stad. Consumenten kunnen in de winkel styling krijgen van een deskundige. Medewerkers kunnen ieder montuur personaliseren en op maat maken, zo is te lezen.

Het Amerikaanse merk Dita Eyewear is opgericht in 1995 en profileert zichzelf als een luxe brillenmerk “met producten die variëren van gedurfde, karakteristieke monturen tot nieuwe interpretaties van tijdloze vormen middels innovatieve technologie”. Het brillenmerk werkt samen met ambachtslieden in de Verenigde Staten en Japan. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan details, verfijnd vakmanschap en het heeft een toewijding aan hoge ontwerpnormen.

Bent u benieuwd hoe de winkel eruit ziet? Loop hieronder virtueel een rondje door de winkel.

Dita Eyewear aan de P.C. Hooftstraat. Credits: Dita Eyewear

