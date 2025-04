Binnenkijken: Eerste monobrandstore van Dries van Noten in Londen

Belgisch modehuis Dries van Noten heeft voor het eerst een monobrandstore in Londen geopend. De winkel is te vinden aan Hanover Square in een voormalig bankgebouw.

Het winkelpand telt 270 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak. De winkel biedt een assortiment aan kleding, parfum en cosmetica. De damesmode is te vinden op de eerste verdieping, de mannenmodecollectie is te vinden in de kelder van het pand.

Een bijzondere toevoeging aan het concept is een vinyl corner waar een selectie van vintage vinylplaten te vinden is. “Dit reflecteert Dries van Noten’s sterke link met creatieve invloeden”, aldus het persbericht.

De nieuwe winkel in Londen. Credits: Dries van Noten / Foto door Tijs Vervecken.

