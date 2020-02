Binnenkijken: eerste winkel van Oliver Peoples in Nederland

Vintage-geïnspireerde brillen in een serene, strakke omgeving: de nieuwe winkel van het Californische brillenmerk Oliver Peoples in de P.C. Hooftstraat is “een huwelijk tussen de typische mid-century moderne boetiekstijl van het merk en Nederlands minimalisme”, zo staat in een persbericht van het merk. De winkel opende op 31 januari en is de eerste eigen winkel van Oliver Peoples in Nederland. FashionUnited biedt een kijkje in het interieur.

De splinternieuwe winkel meet circa 100 vierkante meter. Op de begane grond vindt de klant de hele Oliver Peoples-collectie, bestaande uit reguliere brillen en zonnebrillen voor mannen en vrouwen. Kenmerkend voor Oliver Peoples is het vintage uiterlijk van de brillen. Op de eerste verdieping is een meer intieme ruimte ingericht waar vooral aandacht is voor speciale releases en voor het passen van monturen. In de winkel is een opticien aanwezig die klanten helpt de juiste glazen en monturen te vinden.

Giampiero Tagliaferri, creatief directeur van Oliver Peoples, is verantwoordelijk voor het interieur van de Amsterdamse winkel. Tagliaferri stelt in het persbericht: “Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de Nederlandse benadering van design: strakke lijnen, zachte kleuren en natuurlijke texturen, vertaald naar warme en uitnodigende ruimtes ondanks de afwezigheid van elaborate decor. Voor de nieuwe boetiek wilde ik deze benadering aanhouden door te werken met volumes, materialen en kleuren die me doen denken aan de mooie Amsterdamse interieurs.”

Focuspunt van de architectuur is volgens Tagliaferri de trap die de twee verdiepingen van de winkel verbindt. “Aanvankelijk waren deze verbonden door een steile, verborgen trap”, aldus Tagliaferri in het persbericht. “De nieuwe trap is een integraal onderdeel van de displays: de treden zijn tegelijkertijd planken en platforms waarop brillen, boeken en een platenspeler staan waarmee we oude vinylplaten kunnen afspelen.” De winkel heeft ook een ingebouwde houten schommel, volgens Tagliaferri “een herinnering dat speelsheid op elke leeftijd goed voelt”.

“We zijn heel blij om dichter bij onze Amsterdamse klanten te komen met een eerste winkel in Nederland”, verklaart Rocco Basilico, CEP van Oliver Peoples, in een persbericht. “Met deze recente opening evolueert onze wereldwijde retailstrategie verder.”

Oliver Peoples werd opgericht in 1987. Toen opende de eerste winkel van het merk, in het hart van Hollywood. Het merk heeft nu een hoofdkwartier in Los Angeles en is actief in meer dan zestig landen wereldwijd. Het merk heeft dertig eigen winkels in grote steden als New York, Londen, Berlijn, Hong Kong en Rome. Brillen zijn verkrijgbaar in de winkels, via de webshop en bij geselecteerde opticiens en warenhuizen. Prijzen van de brillen liggen tussen de 290 en 420 euro.