Binnenkijken: het nieuwe winkelconcept van Sapph

Een halfjaar na het eerste bericht over de overname van lingeriemerk Sapph heeft gisteren de nieuwe eigenaar zich eindelijk onthuld: Annique van der Zande. De ondernemer nam eerder dit jaar het lingeriemerk over van CoolInvestments en heeft inmiddels een nieuw winkelconcept geïntroduceerd. FashionUnited heeft de beelden.

Sapph gaat onder de nieuwe eigenaar een focus leggen op de internationale allure van het merk. Sapph blijft zich daarnaast in de collectie focussen op sexy lingerie van een A- tot een G-cup.

Het hoofdkantoor van het merk is verhuisd naar Maassluis waar ook meteen een nieuwe brandstore is geopend met het nieuwe concept. “Het is een echte experience store waar je de wereld van Sapph instapt. Je ziet het totale design- en developmentproces en er is zelfs een fotografiestudio waar we de producten fotograferen,” aldus Van der Zande in het persbericht. “Voor de modeliefhebber is dit een uniek inkijkje in de fashionwereld. Bovendien kun je er natuurlijk op een ontspannen manier lingerie passen, waarbij onze medewerkers je voorzien van professioneel advies.”